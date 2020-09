„911“: Gigi-D'Agostino-Beat & Nervenzusammenbruch

× Erweitern Foto: twitter.com/ladygaga Enigma Gaga „Ich hasste es, berühmt zu sein. Ich hasste es, ein Star zu sein. Ich fühlte mich erschöpft und verbraucht“, so die Sängerin unlängst gegenüber dem Sender CBS. „Mein größter Feind ist Lady Gaga ...“ Da passt ja das neue Lied.

Foto: Universal Music Lady Gaga

Das neue Video der Popmusikerin ist ein großer Wurf. Und auch das Lied ist eine gelungene Mischung aus Mitklatsch-Disco, Cher-Pop und gewitztem Dance.

Der Text ist ein in Lyrik umgesetzter Nervenzusammenbruch, der eigentlich so gar nicht zum vor sich hin stampfenden Gigi-D'Agostino-Beat passt. Und deswegen dann doch ganz hervorragend passt. Das Ende des Videos ist, wenn man die Lyrics beachtet hat, keine Überraschung. #KUNST!

Foto: Universal Music lady gaga

Über Lady Gaga:

Seit 2008 landet die Sängerin – meist eurodancige – Hits wie „Poker Face“, „Judas“, „Born This Way“, „Applause“ und „Bad Romance“. In den USA war Lady Gaga aber auch mit Ausflügen in die weite Welt des Jazz erfolgreich (zumindest in den Albumcharts). 2020 räumte sie einmal mehr bei den MTV Video Music Awards ab: Gleich 5 Preise gingen an die queere Künstlerin.

Fun Fact: Ihr Erfolg „Alejandro“ erinnert nicht nur zufällig an Ace of Bases Klassiker „Don't Turn Around“ – Frau Gaga ist Fan und zudem beim selben Label.

