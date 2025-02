Fein. Als hätte Nile Rodgers mitgemacht ...

Expand Foto: List Kokolores von Marianne Rosenberg Leslie Clio schrieb auch schon Lieder für Marianne Rosenberg

Die brandneue Single „Just Friends“ von Leslie Clio ist eine ganz wunderbare Pop-Disco-Nummer, die sehr angenehm an die Hits von Nile Rodgers und Chic erinnert. Und trotzdem 100 Prozent Leslie Clio ist.

Aktuelle Popmusik krankt etwas daran, dass sie nach gewissen Vorgaben gemacht wird, mitunter will #mensch gar nicht mehr komponiert sagen. Und oft genug sind auch mehr Algorithmen beteiligt als Menschen. Schön, dass es da noch solche Musik gibt! Von einer Künstlerin, Leslie Clio, mit anderen Musiker*innen komponiert und eingespielt und ein klasse Anwärter für einen der Hits fürs Frühjahr!

Expand Foto: Universal Music Leslie Clio

Über die Sängerin: Sich treu bleiben, auf die innere Stimme hören, Resilienz, das ist der Berliner Sängerin wichtig, darüber singt sie. Leslie Clio, geboren am 16. August 1986, ist eine seit 2012 sehr erfolgreiche Künstlerin, deren Musik aber trotz Hamburger Herkunft international klingt. „Ich bin viel in London und habe dort und in den USA meine musikalischen Partner (...). Die sind über die ganze Welt verteilt.“ Kennen wirst du von ihr die Hits „I Couldn't Care Less“, „And I'm Leaving“, „Eureka“ sowie „My Heart Ain't That Broken“ und „Home“. leslieclio.com