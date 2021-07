Everybody VOGUE Now!

×

Unser Musikvideo des Tages ist „Funk (About You)“ von MDL CHLD ft. Nicole D'Amato, in dem Sterne wie Babaya Samambaia, Lola Herself und Gonçalo Egito loslegen und in Sachen Tanz sogar Größen wie Madonna und Beyoncé Konkurrenz machen.

„Funk (About You)“ ist eine ganz wunderbare und ganz wunderbar-tanzbare House-Nummer, die in einigen Momenten an Fergie/The Black Eyed Peas erinnert, dann wieder an Adeva und Club 69, an Beyoncé und RuPaul. Kurz gesagt: Beim Hören tut sich ein ganzer queerer Kosmos auf! Trotzdem ist das Lied KEINE Kopie, es ist eigenständig, groovig, frech und volle Kanne 2021. Funky House für Tanz, Voguing und Hörspaß.

„Ich möchte auf die Kunst aufmerksam machen, die wir schaffen“, verrät Chris Corsini aka MDL CHLD, „sodass Beyoncés Team oder Gagas Team oder jemand Großes sagt: 'Wow, das ist wirklich das Richtige und diese Leute wissen es wie es geht! Laden wir sie ein, um herauszufinden, wie wir unsere Konzerte und unsere Videos zugänglicher machen können.“ www.facebook.com/MDLCHLD