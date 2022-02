MORE D4TA für DICH

× Erweitern Foto: B. Kaulfuß Moderat 2022 Sascha Ring (aka Apparat), Gernot Bronsert und Sebastian Szary (aka Modeselektor) sind zusammen MODERAT

Das Trio MODERAT – Sascha Ring (aka Apparat), Gernot Bronsert und Sebastian Szary (aka Modeselektor) sind zusammen MODERAT – hat sechs Jahre nach dem letzten Album ein neues am Start.

„MORE D4TA“ erfreut mit 10 Kompositionen, die einerseits tanzbar, andererseits sehr hörbar sind. Wer genau hinhört, wird bei „NEON RATS“ das Trance-Freunden sehr bekannten Zwitschern eines Eistauchers hören, dieser aus der Natur kommende Klangeffekt wird seit den 1990ern immer dann genommen, wenn es tropisch klingen oder ungewöhnlich soll. Schön, dass das – sehr schöne – Federvieh wieder dabei ist!

Unsere Anspieltipps sind neben „NEON RATS“ zudem noch der potenzielle Fashion-Week-Soundtrack „MORE LOVE“, das an Björk erinnernde „COPY COPY“ sowie das an elektropoppige „EASY PREY“. Ein wirklich gelungenes Comeback, am 13. Mai ist die Veröffentlichung geplant, eine Tour soll folgen.

Tourdaten: 18.5. Leipzig, Werk2, 19.5. Köln, Carlswerk, 3.9.Berlin, Parkbühne Wuhlheide, 29.10. Offenbach am Main, Stadthalle Offenbach, 11.11. Zürich, X-TRA, 12.11. Stuttgart, Wagenhallen, 13.11. Hamburg, Zeltphilharmonie, 12.12. Wien, Gasometer, 14.12. München, Zenith