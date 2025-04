♫ Startipps mit Pancho Assoluto

Gleich mit und bei vier (!) Ausstellungen ist der Fotograf Pancho Assoluto im April in Berlin am Start. Für uns hatte der Meister an der Kamera aber trotzdem Zeit, um seine drei Lieblingslieder zu verraten.

Los geht es mit „Queen“ von Tracey Thorn (Everything but the Girl): „Ihr Stimme ist erwachsen geworden und die Lyrics sind tolle zeitgemäße Beobachtungen.“

Ein echter Disco-Klassiker von 1978 ist der nächste Tipp: Blondies „Heart of Glass“. Dazu verrät der Künstler: „Blondie war meine erste große Liebe.“ Und dann wären da noch The Cure. „Alone“ von 2024 ist sein Lied der Band. „Melancholische Songs öffnen nicht nur Ohren, sondern auch meine Seele. Am Ende des letzten Jahres kamen meine Alltime Favoriten The Cure mit dieser glasklaren Analyse der Zeit in der wir leben ‚Songs of a lost world‘ raus.“ Hier ist noch ein aktueller Artikel zu Pancho Assoluto: „Körperstudien“.

