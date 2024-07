Bob Sinclar, Claptone und Kid Bamboo ganz sommerlich

× Erweitern Foto: M. Rädel Anemone Sommer Garten „Summer Sessions 2024“ erscheint Mitte August

Expand Milk & Sugar startete 1997, bekannte Nummern sind „Higher & Higher“ sowie „Hey (Nah Neh Nah) (vs. Vaya Con Dios)“

Sommerliche House-Mische aus Bayern! Milk & Sugar aus dem schönen Freistaat präsentiert mit „Summer Sessions 2024“ zwei CDs voller Beats und Hits.

Heute soll es ein „perfekter“ Sommertag werden, so diverse Wetter-Apps. Wir haben die klubbige Musik dafür! Gemischt von Milk & Sugar aus München bekommst du hier die in der Überschrift erwähnten Größen und auch die Klubhits von CASSIMM („Son De loo (DIMO (BG) Remix)“) und Grace Kim („All the Love“).

Die Doppel-CD ist thematisch etwas unterteilt, Tonträger eins namens „HOUSE NATION“ bringt dir kickende House Tracks diverser Genres, auf CD zwei namens „LOVE NATION“ geht es etwas poppiger zu. So ist zum Beispiel Bob Sinclar mit seinem Dance-Klassiker „World, Hold On (Themba Extended Remix)“ vertreten. Auf CD eins ist Bob mit dem French-House-Hit „Vision of Paradise (Riva Starr Extended Remix)“ dabei. Unsere Anspieltipps sind zudem unter anderem andhim mit „Boy Boy Boy“ und natürlich Milk & Sugar feat. Roland Clark und „Celebrate“ im „CASSIMM Extended Remix“. Einmal mehr eine wirklich sehr gelungene, tanz- und hörbare Compilation! milkandsugar.komi.io

