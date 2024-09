„The Singles – The First Fifty Years“ – ABBA

× Erweitern Fotos: Universal Music Die Künstler*innen Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog beeinflussten nachhaltig die weltweite Musikwelt

Ende Oktober gibt es eine neue, vollständige und chronologische Werkschau zum weltberühmten Quartett aus Schweden. Am 25. Oktober soll „The Singles – The First Fifty Years“ von ABBA erscheinen. Und das in verschiedenen Formaten.

Etwa als 4LP-Version, 2CD-Set oder digital. Los geht die musikalische Zeitreise mit den Liedern, die (zuerst nur) in Skandinavien erfolgreich waren, etwa „Love Isn't Easy (But It Sure Is Hard Enough)“, „He's Your Brother“ und „Ring Ring“. Dann natürlich der weltweite Durchbruch mit „Waterloo“ und all die Hit-Singles danach wie „I Do, I Do, I Do, I Do“, „Mamma Mia“, „SOS“ sowie „Voulez-Vous“, „Head Over Heels“, „Dancing Queen“, „Super Trouper“, „Under Attack“ und „Gimme Gimme Gimme (A Man After Midnight)“. Und die Charterfolge vom extrem populären Comeback 2021: „Don't Shut Me Down“, „Little Things“, „Just a Notion“ und „I Still Have Faith in You“.

Besonders schön ist auch, dass hier auch Lieder mit dabei sind, die nur in einigen Ländern Singles waren, etwa „Hasta Mañana“ oder auch „When All Is Said And Done“. Unsere Anspieltipps sind „One of Us“, „Take A Chance On Me“, „Eagle“, „Knowing Me, Knowing You“ und das wegweisende „The Day Before You Came“. TheFirstFiftyYears

