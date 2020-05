× Erweitern Donna Summer Da geht einem Sammler doch das Herz auf ...

Foto: Casablanca Donna Summer 1977

Ihr musikalisches Erbe wird gut verwaltet, restauriert und peu à peu veröffentlicht. Auch die neuste Veröffentlichung aus dem Hause Donna Summer ist kein Schnellschuss, sondern ein liebevoll restauriertes Stück Musikgeschichte.

Nach der aufwendigen Box „Encore“ (alle Alben, Remixe und Hitsingles wie „Love to Love You Baby“, „This Time I Know It's for Real“, „Carry On“, „To Paris With Love“ und „I Feel Love“) kommt 2020 erneut etwas Tolles für die Fans auf den Markt, ein Konzertmitschnitt aus dem Jahr 1983 – erstmals als DVD/CD und auf Vinyl.

"A Hot Summer Night" Donna Summer

Das Video entstand im Rahmen ihrer „Hard for the Money“-Tour 1983, im selben Jahr konnte Donna Summer zwei Welthits landen, „Unconditional Love“ und „She Works Hard for the Money“, beide sind natürlich hier bei „A Hot Summer Night“ dabei.

Und auch einige Klassiker ihrer 1974 durchgestarteten Karriere wie „Hot Stuff“, „Love Is in Control (Finger on the Trigger)“ sowie „MacArthur Park“. Unsere Anspieltipps sind „On the Radio“, „Woman“ sowie „Romeo“ vom Soundtrack zu „Flashdance“.

Donna Summer „A Hot Summer Night“ soll im Juli erscheinen, www.facebook.com/OfficialDonnaSummer