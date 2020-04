ABBA: Alles Liebe, Björn!

× Erweitern Foto: Universal Music ABBA

Foto: www.facebook.com/ABBA Björn Ulvaeus

Wir gratulieren dem einen B der Schwedenband ABBA zum Wiegenfest: Der Songwriter Björn Ulvaeus wird heute 75!

The winner takes it all: Schier endlos erscheint die Liste der Erfolge von Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog. „Dancing Queen“, „Super Trouper“, „Waterloo“, „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“ oder auch „One of Us“ sowie „Fernando“ und „Lay All Your Love on Me“ sind nur einige der Hits. ABBA beeinflussten zwischen 1972 und 1982 die weltweite Musikwelt. Und auch nach dem Band-Ende inspirierten die vier Schweden Stars wie Madonna, Ace of Base, Cher ** und MIKA. 2018 sind zwei neue Lieder entstanden, im Rahmen einer Dokumentation sollen sie irgendwann das Licht der Welt erblicken. www.facebook.com/ABBA

** Inspiriert durch den Erfolg des „Mamma Mia!“-ABBA-Musicals und des gleichnamigen 2008er-Films, wirkte Cher 2018 beim zweiten Film mit – und coverte sich fleißig durch den ABBA-Katalog.