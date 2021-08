Lösen ABBA ihr Versprechen ein?!

× Erweitern Foto: Universal Music ABBA

ABBA 2021

Foto: Edward af Sillén Abba Die Künstler*innen von ABBA 2016, ein seltenes Bild, seit 1982 scheuten sie (gemeinsam als ABBA) die Kameras

1982 verabschiedeten sich ABBA mit einem Nummer-eins-Album in den Charts, „The Best of Ten Years“ in eine jahrzehntelange Pause, die eigentlich nur von (in einigen Ländern) erfolgreichen Soloprojekten, Musical- und Filmproduktionen und einem 1994 auf einer Hits-Sammlung erstmals veröffentlichten Lied („I Am the City“ von 1982) unterbrochen wurde. Und jetzt gibt es wohl NEUES der vier Skandinavier.

Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog nehmen uns am 2. September mit auf eine Reise. Unaufgeregt wie man es von ABBA gewöhnt ist, ist auf Instagram zu lesen: „Join us at www.abbavoyage.com #ABBAVoyage“. das weckt Erwartungen, immerhin wurde den Fans ja schon lange neue Musik versprochen. Und eine Tour mit Avataren, denn die Fans „würden die jungen Musiker sehen wollen“.

Diese Band aus Schweden ist zur wahren Musiklegende geworden. Zwei Paare, die Popmusik der Sonderklasse komponieren, den „Eurovision Song Contest“ (damals noch „Grand Prix“) gewannen und dann fast zehn Jahre lang weltweit die Charts dominierten. Schier endlos erscheint die Liste der Erfolge der vier Musiker*innen: „Waterloo“, „Dancing Queen“, „Take a Chance on Me“, „Voulez-Vous“ oder auch „SOS“ sowie „Fernando“, „The Day Before You Came“ und „Super Trouper“ sind nur einige der Hits. Die vier Künstler beeinflussten zwischen 1972 und 1982 nachhaltig die weltweite Musikwelt, Boney M. etwa oder auch Madonna. Nach dem Band-Ende inspirierten ABBA Stars wie Cher, Ace of Base, Roxette und MIKA. 2018 sind neue Lieder entstanden, im Rahmen einer Dokumentation sollten sie eigentlich das Licht der Welt erblicken, auch eine Tour war geplant – wie oben beschrieben mit „den jungen ABBAs“ als Avatare. Am 2. September wird es nun weitergehen, wie genau, wissen nur die vier. Und wir, wenn wir am Stichtag auf www.abbavoyage.com gehen.