× Erweitern Foto: M. Rädel Alle Farben Alle Farben ist bei „about: berlin“ eigentlich immer mit dabei, im Hintergrund siehst du die Oberbaumbrücke, ein beliebtes Covermotiv der Samplerreihe

Ein Musikprojekt, das den Bogen von Pop zu Klub schlägt, eine Brücke zwischen Eurodance und House bildet

Was, schon zehn Jahre sind um? Von Anfang an haben wir diese Sampler-Reihe redaktionell begleitet – und durften auch einmal bei der Musikauswahl helfen. Daher gratulieren wir besonders lieb und inbrünstig zum Zehnjährigen.

Ein Musikprojekt, das den Bogen von Pop zu Klub schlägt, eine Brücke zwischen Eurodance und House bildet – und mit einer fulminanten Liedauswahl! Die 3CD versammelt dann auch die besten Künstler*innen der aktuellen Klubwelt. Paul und Fritz Kalkbrenner sind mit dabei. Oder auch MEDUZA, Robin Schulz, ATB und natürlich auch Felix Jaehn sowie Nalin & Kane und Alle Farben.

Unsere Anspieltipps auf „about: berlin – Best of 10 Years“ sind „Dancing On My Own (Tiësto Remix)“ von Calum Scott, „My Head Is A Jungle (MK Remix – Radio Edit)“ von Wankelmut sowie „Because You Move Me“ von Tinlicker und natürlich der Oberklassiker „Sonnentanz (Sun Don't Shine) “ von Klangkarussell.

Weitere Künstler*innen, die hier zum (Berliner) Beat erklingen, sind unter anderem The Weeknd, Sam Smith, Lana Del Rey, Daft Punk und auch Ava Max. Sehr gute Remixe bekannter Hits – stimmig. www.maenner.media/about-berlin