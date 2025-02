„Abracadabra“ – Lady Gaga

× Erweitern Foto: Universal Music LadyGaga Wir der kecke Zopfkranz das neue große Ding?

Lady Gaga präsentierte das Lied gestern bei einer Werbepause bei den Grammys

„The category is: Dance or die“ – Das Intro in bester Madonna-Manier läutet einen Dance-Klopper ein, der sofort auf den Dancefloor lockt.

„Abracadabra“ ist ein weiterer Vorbote aus dem kommenden neuen Album „Mayhem“ der US-Künstlerin und könnte stilistisch aus ihrer erfolgreichen „The Fame“-Ära stammen, was alle freuen wird, denen Lady Gaga zuletzt zu düster war.

Das aufwendige Video zu „Abracadabra“ sei eine „Tanzschlacht zwischen der hellen und der dunklen Seite“ der Sängerin, sie selbst trägt im Video ein Outfit, das aus alten Hochzeitskleidern geschneidert wurde ... Oha! Schau mal rein, es ist unser Video des Tages.

Das neue Album soll im März veröffentlicht werden, auch auf Vinyl