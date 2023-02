Ace of Base – „Beautiful Life: The Singles“

× Erweitern Foto: Arista

Die Box soll Ende März erscheinen

Eine dicke CD-Box mit allen Singles der Schwed*innen, darunter alle Top-10-Hits wie „Happy Nation“, „Lucky Love“ und „Cruel Summer“ und natürlich die Pop-Klassiker „Don’t Turn Around“, „The Sign“, „Life Is a Flower“ und „All That She Wants“.

Die nach der ersten US-Single vom dritten Album „The Bridge“ benannte Box „Beautiful Life: The Singles“ bringt Fanherzen mit sage und schreibe 26 CDs, die (scheinbar) ALLE Mixe, die je zu einem Lied angefertigt wurden, zum schneller schlagen. Und auch die Demo-Versionen wurden nicht vergessen. Kritisch könnte #mensch natürlich anmerken, dass es schon eine Herausforderung ist, über zehn Versionen desselben Liedes hintereinander anzuhören. Unsere Anspieltipps sind „Living in Danger [D-House Mix (Short Version)]“, „C'est la Vie (Always 21)“ und „Beautiful Morning [Spanish Fly Club Version]“.

Über Ace of Base: Die Band aus Schweden prägte Eurodance und Popmusik seit 1992 bis zur Trennung 2011 weltweit mit. Lady Gaga, Robyn und Katy Perry sind erklärte Fans der Hits des Quartetts, die 2010 ihr letztes Album als aktive Band veröffentlichte; Platz 20 war drin für „The Golden Ratio“. Funfact: Lady Gagas 2010er-Erfolg „Alejandro“ erinnert nicht nur zufällig an den Ace-of-Base-Klassiker „Don't Turn Around“ – Frau Gaga ist Fan und beim selben Label. aceofbase.com