Vier LPs und 11 CDs voller Retro-Glück

Ace of Base

Halt, ist das denn richtig? Das Glück, das Lieblingsmusik beim Hören durch den Geist und Körper strömen lässt, ist ja nicht retro, es ist jetzt. Und es gibt dir Mut und Ruhe. Natürlich musst du von Reggae geküssten Schwedenpop dafür auch mögen.

Gerade erschien bei Demon Records eine 4-LP-Box namens „All That She Wants – The Classic Albums“ von Ace of Base, die die ersten Alben der Band vereint. „The Bridge“ von 1995 zum Beispiel mit den Charthits „Lucky Love“ (Platz 1 in Schweden!), „Beautiful Life“ und „Never Gonna Say I’m Sorry“, das Album „Da Capo“ aus dem Jahr 2002 mit den Charthits „Unspeakable“ und „Beautiful Morning“ oder auch das 1998er-Album „Flowers“ mit den Welthits „Cruel Summer“ sowie „Life is a Flower“.

Und natürlich ist auch „Happy Nation“ von (ursprünglich) 1993 mit in der Box dabei samt Erfolgen wie „Wheel of Fortune“ (übrigens die erste Single 1992). Die erst später erschienenen Überhits „The Sign“ und „Don’t Turn Around“ sowie „Living in Danger“ kamen natürlich auch mit drauf.

Alle vier LPs sind aus verschiedenfarbigem 180-Gramm-Vinyl gefertigt, und das Einzige, worüber man sich beschweren könnte, ist, dass das letzte Album „The Golden Ratio“ (2010 immerhin Platz 20) nicht mit dabei ist, und das Fehlen von Top-10-Hits wie „C’est la vie (Always 21)“. Aber dafür gibt es ja seit Ende 2019 die LP und CD „Gold“.

Wer eine Affinität zu Eurodance, Pop, den 1990ern und süßen Melodien hat, zudem einen Plattenspieler besitzt und Kitsch mag, der wird mit dieser Box seine helle Freude haben.

Zum 30. Geburtstag der Bandgründung erscheint zudem eine Box mit einer DVD und 11 CDs, die alle Alben und Mixe sowie Demoversionen vereint: „All The She Wants: The Classic Collection“. Unsere Anspieltipps sind „Happy Nation“, „Would You Believe“ und „My Déjà Vu“ sowie „Always Have, Always Will“. www.demonmusicgroup.co.uk