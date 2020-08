Acid Pauli: „MOD“

Die Klänge von Acid Pauli passen hervorragend zum Chillen am See

Mitte September erscheint – auch auf Vinyl – ein Album, bei dem schon die Titelnamen aufhorchen lassen. Und Angst vor dem Wort Acid muss man nicht haben, hier gibt es kein aufgedrehtes Acid House, vielmehr bekommt man hier feinstes Kompositionen, die eher an Trip-Hop und Minimal erinnern.

„MOD“ von Acid Pauli ist ein 9 Track starkes Werk, das ganz entspannt chillige Genres auslotet. Ein bisschen erinnern einige Stücke auch an The Orb, Sven Väth oder The KLF. Unsere Anspieltipps sind „Peace Waere Schoen“, „Acid on Yusef“ sowie „Propagating Flip Flops“ und „No Kick, No Cry“.