Adam Lambert x Sigala: „You Make Me Feel (Mighty Real)“

Foto: Fantasy Sylvester

Der gefeierte Producer Sigala wagt sich zusammen mit dem Ausnahme-Sänger Adam Lambert an einen DER Disco-Klassiker. Und an ein Stück queere Historie: an Sylvester.

They (6.9.1947 – 16.12.1988) veröffentlichte zwischen 1973 und 1986 eine ganze Reihe erfolgreicher Soul-, Funk- und Discoplatten.

Sylvester trat im 20. Jahrhundert schon nicht-binär auf. Fragen nach dem Geschlecht beantwortete they gerne mit „Ich bin Sylvester, das reicht.“ Sylvester war optisch mal „Frau“, dann wieder „Mann“, die Stimme gewaltig und androgyn. Wie gemacht für Disco, der Musik der Befreiung von Zwängen. Denn in den Klubs tanzten Menschen aller Klassen zusammen – und aller Sub-Kulturen und Ethnien. Die erfolgreichste Zeit hatte Glamour-Bombe Sylvester – begleitet von den Two Tons O'Fun aka The Weather Girls – ab 1977 mit Hits wie „You Make Me Feel (Mighty Real)“, „Stars“ und „Do You Wanna Funk?“. Sylvester war auch die Stimme von Patrick Cowleys Hit „Menergy“ (1981 Platz 1 der US Dancecharts). They verstarb 1988 an den Folgen einer HIV-Infektion. Unvergessen!

Die Neuauflage des Disco-Hits ist zwar weniger Disco und Soul, mehr Eurodance-Pop, ABER trotzdem sehr, sehr gut. Eine wirklich klasse Hymne für die Pride-Saison 2023.

