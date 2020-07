Alex the Astronaut verliebt

× Erweitern Foto: Jess Gleeson Alex the Astronaut

Foto: Jess Gleeson Alex the Astronaut

Queere Sichtbarkeit funktioniert 2020 noch digitaler als noch vor einigen Jahren. Queere Vorbilder, die auch in der Provinz oder in einem homophoben Umfeld Mut machen, haben die Möglichkeit, sich direkt an ihre Fans zu wenden. Oder auch einfach mit einem Lied zu beglücken.

So auch Singer-Songwriterin und Geschichtenerzählerin Alex the Astronaut, die unser heutiges „Video des Tages“ ist. Über das Lied „Christmas in July“ verrät die in Australien geborene Sängerin:

Foto: M. Rädel Liebe

„Ich habe jemanden kennengelernt und es hat sich angefühlt, als wäre Weihnachten und ich hätte gleichzeitig im Lotto gewonnen. Es war, als hätte sie alles auf den Kopf gestellt und das war genau das, was ich gebraucht habe.“

Dieses Glücksgefühl gibt die Musikerin auch mit ihrem spaßigen Video direkt an uns weiter, da stört auch nicht (mehr) der notwendige Regen, der den Sommer gerade abkühlt. Schön!

www.facebook.com/alextheastronaut