Alexa Feser: dieses krasse „Wir-gegen-den Rest-der-Welt“-Gefüh

Geboren in Wiesbaden avancierte die heutige Wahl-Berlinerin aufgrund ihres außergewöhnlichen Talents als Songschreiberin schnell zu einer ernstzunehmenden Künstlerin. 2017 landete sie mit ihrer Single „Wunderfinder“ mit Rapper Curse ihren ersten großen Hit. Diesen Freitag erscheint ihre neue Single „Einen“.

Wen würdest du anrufen, wenn die Welt in drei Minuten untergeht? Den „Einen“. Den Soulmate. Das Spiegelbild ohne Spiegel. Einen, der immer in Deiner Ecke steht, egal, ob Du gewinnst oder resignierst, und Dir dieses krasse „Wir-gegen-den Rest-der-Welt“-Gefühl gibt. Den „Einen, dessen Herz genau wie Deins bricht, wenn irgendjemand anderes in Deins sticht, den Einen, der bei Deinem Chaos durchblickt und das Loch in Deinem Ego wieder flickt“, so Alexa in ihrem Song.