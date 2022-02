Ganz gewissenhaft: Alexa Feser

× Erweitern Foto: Sony Music Alexa Feser 2022

Foto: Sony Music Alexa Feser

Ganz gewissenhaft vertieft sich Alexa Feser bei ihrer Berliner Plattenfirma in ihren Soundcheck. Gleich wird sie zum ersten Mal seit langer Zeit wieder live spielen, um einigen Medienpartnern ein paar Stücke ihres Albums „Liebe 404“ persönlich vorzustellen. Auf der Bühne zu stehen, sagt sie, sei ihr das Allerliebste: „Das ist mein Lebenselixier.“

Darum hadert die 42-Jährige damit, dass ihr während der Pandemie die Auftrittsmöglichkeiten weggebrochen sind. Das war nicht bloß finanziell ein Desaster, sondern tat ihrer Seele überhaupt nicht gut. Alexa Feser stellte an sich fast schon depressive Züge fest. Ebenso litt sie darunter, während des Lockdowns nicht mehr in Cafés gehen und Leute beobachten zu können. Schließlich zog sie daraus in der Vergangenheit oft die Inspiration für ihre Lieder.

Für ihren jüngsten Langspieler „LIEBE404“ musste sich die gebürtige Wiesbadenerin, die seit vielen Jahren in Berlin lebt, also neu orientieren. Sie richtete in erster Linie den Fokus auf sich selbst, beschäftigte sich in „Air Max“ mit einer Trennung und schrieb „Einen“ für zwei ihrer besten Freunde: „Sie gehen mit mir durch dick und dünn. Ich weiß, dass ich mich absolut auf sie verlassen kann.“

„Memo“ wiederum ist ein Plädoyer für Selbstliebe. „Man sollte das gehen lassen, was eh nicht bei einem bleiben möchte“, grübelt Alexa Feser. „Anfangs mag es hart sein, aus der Komfortzone herauszukommen. In der Retrospektive erkennt man aber meistens: Das war eigentlich ein Befreiungsschlag.“ Genau diese Erfahrung machte die Künstlerin, als sie ihr Leben ein bisschen entrümpelte. Sie trennte sich von Menschen und Gegenständen, ihre neue Wohnung im Stadtteil Friedrichshain hat nicht mal 50 Quadratmeter, zuvor konnte sie sich auf mehr als 100 Quadratmetern ausbreiten.

Alexa Feser „LIEBE404“

Auch ihre Musik veränderte sich. Der Popsound ist minimalistischer geworden, die Texte sind wirklich auf den Punkt gebracht. Mit „Optimist“ feiert Alexa Feser diejenigen, für die das Glas immer halbvoll ist. Die Basis für diese Nummer lieferte Falcos „Egoist“, das erkennt man allerdings nur noch an der Melodie des Refrains: „Mit meinem Kreativpartner Steve van Velvet, der das Original geschrieben hat, wollte ich den Song zu neuem Leben erwecken – mit einer zeitgemäßen Botschaft. Heute sind eher Optimisten gefragt, keine Egoisten.“

Positiv zu denken, das war für Alexa Feser jedoch nicht immer leicht. Die Musikerin hatte einen gewalttätigen Vater, er schlug sie, ihren Bruder und ihre Mutter. Erst als sie zwölf war, trennten sich ihre Eltern. Sie flüchtete sich früh in die Musik, zusätzlich arbeitete sie ihre Kindheit mit einem Therapeuten auf. Seelische Narben hat sie trotzdem behalten: „Manchmal packt mich Angst oder Panik. Schuldgefühle kommen hoch, weil ich denke, ich hätte etwas falsch gemacht.“ Auf der anderen Seite haben ihre schlimmer Erfahrungen Alexa Feser aber erstaunliche Stärke verliehen: „Wenn mich jemand auf eine gewisse Weise zu manipulieren oder zu missbrauchen versucht, dann erkenne ich das relativ schnell.“

In der Konsequenz handelt sie, ohne zu zögern. Zuweilen vielleicht sogar übereilt: „Manchmal schätze ich Situationen als zu brenzlig ein, die möglicherweise gar nicht böse gemeint sind. Aus Selbstschutz lasse ich mich auf keinen Fall bevormunden.“ Ungern gibt Alexa Feser Sachen aus der Hand. Sie möchte entscheiden, welche Lieder oder Fotos sie veröffentlicht und was sie in den sozialen Medien von sich preisgibt: „Ich habe gern die Kontrolle über das, was ich tue. Hinzu kommt, dass ich Steinbock bin. Da habe ich die Tendenz, vieles allein machen zu wollen.“ *Dagmar Leischow www.alexafeser.de