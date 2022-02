Comeback: Alexa Feser „LIEBE404“

× Erweitern Foto: Sony Music Alexa Feser

Alexa Feser „LIEBE404“

Alexa Feser meldet sich mit einem neuen Album zurück: „LIEBE404“.

„Ich habe vor etwa zwei Jahren begonnen, mich krass zu verkleinern und zog von einer großen Wohnung in eine viel kleinere. Ich wollte alles abwerfen, was mir nicht mehr guttat: Dinge und auch Menschen. Das war extrem befreiend. Mein letztes Album war sehr opulent, sehr poppig. Der Sound von 'LIEBE404' ist viel abgespeckter, filigraner geworden. Ich habe entrümpelt. Wortwörtlich, und im übertragenen Sinne auch musikalisch.“

Musik war und ist für Alexa auch ein Werkzeug zur Verarbeitung. Neben vielem anderen auch ihre nicht einfache Kindheit mit einem abusiven Vater, später dann die Trennung der Eltern und einem Alltag, der auch von Entbehrungen geprägt ist. Aus ihrer schwierigen Kindheit wächst die Kraft heraus, sich aus diesem Leben zu befreien und eigene Maßstäbe zu setzen. Eine unaufhaltsame Kraft aus einer Sache zu schöpfen, die einen selbst so in die Knie gezwungen hat. Musik wird zu einem Rückzugsort, an dem sie Kraft für die schwierige Welt da draußen sammeln kann. Eben ein Empowerment-Werkzeug, ein Tool, um sich selbst zu befreien und die eigene Identität zu spüren.

„LIEBE404“ ist auch ein Zeugnis, wie Schmerz in Empowerment umgewandelt werden kann, ein Album voll von Stärke, aber eben auch Melancholie. Kein Wunder. Die letzten zwei Jahre haben einer Live-Musikerin wie Alexa Feser zugesetzt und eine innere Auseinandersetzung angestoßen so wie bei vielen von uns. Was und wer ist meine Energie wert? Woraus ziehe ich wiederum Energie? Was ist wirklich wichtig? www.alexafeser.de