Soul-Power von Alicia Keys

Foto: Z. Tombor Alicia Keys Das neue Album umfasst 26 Lieder und besteht aus zwei Teilen, einem Piano-Album mit dem Titel „Original“ und dem Bonusalbum „Unlocked“

Alicia Keys, die mit ihrer Musik seit der Jahrtausendwende Erfolge feiert, meldet sich mit einem Doppelalbum zurück.

Bei der 1981 geborenen Künstlerin Alicia Keys stimmen die Töne, es nervt kein Divengehabe, sie schmettert, liebkost oder motiviert mit ihrer Kunst. „No One“, „Fallin'“, „Underdog“, „Empire State of Mind“ oder auch „Doesn't Mean Anything“ und natürlich „Girl on Fire“ sind Alicia Keys' Klassiker.

Zusammengearbeitet hat die Sängerin schon mit Pop-Größen wie Justin Timberlake, Annie Lennox und auch Soul-Stern Angie Stone. Am 11. Februar erschien ihr neues Album „KEYS“ auf CD. Ein wunderbares Album voller Energie und guter Vibes. Unsere Anspieltipps sind „Best of Me“, „Old Memories“, „Love When You Call My Name“ und „Patience“. www.aliciakeys.com