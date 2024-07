Alicia Keys & Sam Smith: „I'm Not the Only One“

× Erweitern Foto: @samsmithworld Alicia Keys und Sam Smith

Expand Fotos: @samsmithworld Sam liebt es, mit Mode zu experimentieren. 2023 hatte er (daher auch?) einen Kurzauftritt in der erfolgreichen Serie „And Just Like That...“

Im August 2014 erschien dieses wunderbare Lied erstmals, damals ein weiterer Hit von Sams Debütalbum „In the Lonely Hour“. Jetzt kommt das melancholisch-schöne Stück als Duett erneut auf den Markt.

Am Freitag soll es so weit sein. Sam Smith singt es 2024 zusammen mit Alicia Keys, einer der besten (lebenden) Soul-Sängerinnen, die es gibt. „No One“, „Fallin'“, „Underdog“, „Empire State of Mind“ oder auch „Doesn't Mean Anything“ und natürlich „Girl on Fire“ sind Alicia Keys' Klassiker, die mit ihrer Musik seit der Jahrtausendwende Erfolge feiert. Am Freitag wissen wir dann, wie die beiden Künstler*innen zusammen klingen (live konnte #mensch das Lied übrigens schon hören ...). samsmith.world

