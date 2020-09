„ALICIA“ von Alicia Keys

× Erweitern Foto: Z. Tombor Alici Keys So normal kann sich eine Grammy-Preisträgerin präsentieren. Schön!

Alicia Keys

Heute erscheint das neue Album der Soulsängerin, die uns noch dieses Jahr mit dem Hit „Underdog“ das Leben leichter machte.

Das Album „ALICIA“ ist ein willkommenes Comeback und erfreut einmal mehr mit bester Musik. Und auch textlich hebt es sich von dem ganzen Drogen-, Sex- und Bitch-Gelalle der Kolleg_innen ab.

Über Alicia Keys

Bei der am am 25.1.1981 Geborenen stimmen die Töne auch ohne Nachbearbeitung der Producer. Sie schmettert, liebkost oder motiviert mit ihrer Kunst. Alicia ist womöglich der normalste Stern unter all den erfolgreichen Soulsängerinnen. „No One“, „Fallin'“, „Underdog“, „Empire State of Mind“ oder auch „Doesn't Mean Anything“ und natürlich „Girl on Fire“ sind Alicia Keys' Klassiker, die mit ihrer Musik seit der Jahrtausendwende Erfolge feiert. Zusammengearbeitet hat sie schon mit Größen wie Justin Timberlake, Annie Lennox und auch Angie Stone.