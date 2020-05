ALINA „Bleiben für immer“

Eine der besten Sängerinnen Deutschlands hat ein neues Lied am Start. Wir haben das Video.

„Auch wenn wir uns länger nicht mehr sehen, wir bleiben für immer, denn Freunde wie du, die bleiben für immer. – Als ich diese Zeilen geschrieben habe, musste ich an all die schönen Erinnerungen mit meinen Liebsten denken. An meine Freunde und Familie, die ich durch Corona gerade sehr vermisse. Aber selbst das wird uns niemals trennen können“, verrät die Künstlerin über ihr neues Lied, das auch Teil des Soundtracks von „Berlin, Berlin“ ist.