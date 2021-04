Sexgrüße von ALLE FARBEN

× Erweitern Foto: M. Rädel Alle Farben

Foto: M. Gueth Alle Farben

Seit 2014 und dem Hit „She Moves (Far Away)“ versorgt uns der aus Berlin kommende queere Producer und DJ regelmäßig mit Beats, Hits und Ohrwürmern. „Bad Ideas“ zum Beispiel oder auch „Fading“.

Jetzt nimmt sich Alle Farben dem Thema Sex an. Eingesungen hat die „dirty“ Nummer Sängerin Theresa Rex, die auch schon mit Jonas Blue erfolgreich war. Die Künstlerin verrät via E-Mail über den neuen Song:

„Für mich drückt er die Sehnsucht und das Kribbeln im Bauch aus, das man immer dann spürt, wenn man an seinen Schwarm denkt. Mit Alle Farben zu arbeiten war trotz der Entfernung großartig. Ich denke, ‚Sex‘ ist ein fröhlicher und hoffnungsvoller Song und es hat großen Spaß gemacht, ihn aufzunehmen.“

ALLE FARBEN

„Ich bin dankbar für die Möglichkeit, mit so einer tollen Künstlerin und Sängerin wie Theresa arbeiten zu dürfen“, freut sich Alle Farben. „Es hat mir so viel Spaß gemacht, etwas Neues auszuprobieren, was am Ende so ein tolles Ergebnis geworden ist“, freut sich Alle Farben über die Zusammenarbeit. Eine housige, leicht poppige Nummer, die schnell ins Ohr geht. Anders als erwartet, setzt aber kein Stampf-Beat ein, somit hebt sich das Lied deutlich von Veröffentlichungen anderer Künstler der letzten Wochen ab, die vor allem Gigi D'Agostino („In My Mind“, „La Passion“, „Hollywood“ ...) kopieren.

www.alle-farben.com