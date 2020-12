Alle Farben, YouTube und Nussecken

× Erweitern alle farben

Foto: M. Rädel Alle Farben Angefangen hat der Musiker in der queeren Klubwelt

Der queere House- und Eurodance-Producer aus Berlin hatte ein Date mit Profikoch Kevin von Holt.

„Noch eine kleine Inspiration für Weihnachtsgebäck. Viel Spaß beim Nachkochen!“

Die Hitmaschine, der Mann hinter Charterfolgen wie „Please Tell Rosie“, „Fading“ und „Supergirl“, hat seine immer noch andauernde Karriere allerdings nicht beendet, der Musik bleibt er treu, er hatte einfach mal Lust auf etwas anderes ... „Gemeinsam mit dem Profikoch Kevin von Holt backen wir Nussecken und sprechen darüber, warum heute so viele Ausbildungsplätze in der Gastro unbesetzt bleiben“, so der Künstler auf Social Media. Herausgekommen ist ein äußerst unterhaltsames und womöglich auch inspirierendes Video. Schaut mal rein.

Über Alle Farben

House? Eurodance? Pop? Egal! Einfach klasse (Tanz-) Musik. Angefangen hat der am 5. Juni 1985 in Berlin geborene Musiker in der queeren Klubwelt. Und auch jetzt, mit Charthits wie „She Moves (feat. Graham Candy)“ und „Only Thing We Know (mit Kelvin Jones & Younotus)“ im Gepäck, ist er immer noch ein Teil der queeren Community, unterstützt die CSDs und ist ein Star zum Anfassen. www.facebook.com/AlleFarbenOfficial