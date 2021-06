Alles Gute, Gaynor Hopkins!

× Erweitern Foto: T. Korhonen Bonnie Tyler

Wer das ist? Bonnie Tyler natürlich, wir wollten nur mal ihren richtigen Namen verraten, schließlich gratulieren wir hiermit zum 70. Wiegenfest ...

Im Februar erschien ihr neues Album „The Best Is Yet to Come“, das sie 2022 auch live vorstellen will. Sie macht Musik, weil sie es liebt, beweisen muss sich Bonnie längst nichts mehr.

Denn dank Hits wie „Total Eclipse of the Heart“, „Islands“ mit Mike Oldfield, „Lost in France“ sowie „It’s a Heartache“ und „Holding Out for a Hero“ ist Bonnie eine Legende. Und dank ihrer unablässigen Tourneen ein überall populärer Star. Die am 8. Juni 1951 in Wales geborene „Bitterblue“-Sängerin trat 2013 für Großbritannien beim „Eurovision Song Contest“ an. Dragqueens wie Brigitte Skrothum sind Fans der Rock-Röhre.

Funfact: „Kings & Queens“ von Ava Max basiert auf dem Bonnie-Tyler-Lied „If You Were a Woman (And I Was a Man)“.