Alles Gute kommt wieder. Auf Vinyl.

× Erweitern Army of Lovers

Foto: Stockholm Records Army of Lovers Als Bonustracks bei „Glory, Glamour and Gold“ gibt es auch die Charthits „King Midas“ und „Give My Life“ von 1995/1996

Ein tuffiger Paukenschlag in der Musikwelt: Army of Lovers kündigten heute an, dass ihre Alben (erstmals) auf Vinyl erscheinen werden. Los geht es mit den beiden LPs „Massive Luxury Overdose“ und „Glory, Glamour and Gold“, die Hits wie „Crucified“ und „Lit De Parade“ beinhalten.

Ausgewählt wurden für den Auftakt das zweite und das vierte Studioalbum des schwedischen Euro-Pop-Projekts, das mal als Quartett, mal als Trio, für queere Sichtbarkeit, viel Pomp, Travestie, Melodien und Charthits wie „Israelism“ sorgte. Die anderen Alben sollen folgen ... Beide Werke erscheinen im Juli bei Maschina Records als Doppel-Vinyl und mit Bonustracks.

Army of Lovers

Über Army of Lovers

Jean-Pierre Barda, Alexander Bard (er produzierte auch Alcazar und hat heute Geburtstag, ALLES LIEBE!) und wechselnde Sängerinnen, meist Dominika Peczynski, sind Army of Lovers. Mit ihrem durch Klassik, House und Disco beeinflussten Pop, den schrillen Videos und den sarkastischen, sexuell aufgeladenen Texten gewannen die drei (zwischendurch auch vier) Schweden seit 1990 weltweit eine große Fangemeinde. Bekannte Hits sind unter anderem „Ride the Bullet“, „Let the Sunshine In“, „Obsession“ sowie „Rockin' the Ride“ und „La plage de Saint Tropez“. Das letzte gemeinsame Album „Big Battle of Egos“ erschien 2013 und war einmal mehr ein Charterfolg in der schwedischen Heimat.

www.facebook.com/armyofloversofficial, www.maschinarecords.com/ArmyOfLovers