Alles Liebe, Alexander Bengt Magnus Bard!

Am 17. März feiert ein kreativer Queer sein Wiegenfest, der der Szene viel Freude schenkt(e).

Schweden-Pop. Nein, das Land der Bäume, Elchhackbraten und Ikea, Schweden, wurde nicht nur durch ABBA, The Cardigans, Ace of Base und Roxette zur drittgrößten Popmusikexport-Nation der Welt (nach den USA und Großbritannien).

Der am 17. März 1961 geborene Bartmann Alexander Bard trägt ebenfalls einen gewichtigen Anteil an dieser Erfolgsstatistik.

Als Kopf von Army of Lovers gelangen dem umtriebigen Komponisten, der übrigens als Dragqueen in den 1980ern seine Karriere im Showgeschäft begann, ab den 1990ern Welthits wie „Crucified“, „Let the Sunshine In“, „Obsession“ und „Israelism“.

2000 kam sein Projekt Alcazar („Crying at the Discotheque“, ...) in die Charts, dann B.W.O. (Bodies Without Organs), dann wieder Army of Lovers ... Was für ein fleißiger Künstler!