Isak Danielson: Alles wird gut? Carpe diem!

Foto: J. Pettersson

Die Botschaft der neuen Single „Good Things Come to Those Who Wait“ von Isak Danielson aus seinem kommenden Album „King of a Tragedy“ ist ein musikalischer Lichtstreif am Horizont in dann doch beklemmenden Omikron-Zeiten.

Der Blondschopf aus Schweden setzt sich bei seiner aktuellen Musik mit den verschiedenen Ideen von Männlichkeit und Sexualität auseinander, hinterfragt Stereotypen und verzaubert mit queerer Ästhetik. Über seine neue Single verrät er via E-Mail: „,Good Things Come to Those Who Wait‘ ist einer der größten Songs, die ich je geschrieben habe. Es geht um den Weg zum Erfolg, um dorthin zu gelangen, wo man hinwill, und was man dafür opfern muss.“ Da kann man nur noch ergänzend das geflügelte Wort des römischen Dichters Horaz zitieren: „Carpe diem“ – nutze den Tag.

Eine hymnische Pop-Nummer mit großer Geste und guten Vibes. Klingt fast ein bisschen nach einer Komposition für den Eurovision Song Contest! Und mit großen Shows kennt sich der Skandinavier aus, war Isak Danielson doch 2012 bereits als 15-Jähriger bei der schwedischen Version von „The X Factor“ erfolgreich (Platz 3 war drin) und die US-Tanzshow „So You Think You Can Dance“ setzte auch schon auf seine Musik – wie übrigens ebenfalls die Marvel-Serie „Cloak and Dagger“.

