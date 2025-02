ALOK & Kylie: „Last Night I Dreamt I Fell In Love“

× Erweitern Foto: www.tomorrowland.com, @livealok, @@kylieminogue DJAlok Kylie Minogue

Expand Foto: W. Baker Kylie 2007 Die Sängerin und Schauspielerin aus Australien ist seit den 1980ern erfolgreich

Gerade noch Platz eins der Album-Charts, Tourdaten, nun schon eine neue Single. Kylie gönnt sich keine Pause! Und jetzt kommt eine Zusammenarbeit mit DJ Alok – ganz passend zum Valentinstag ein Stück zum Thema Liebe.

„Last Night I Dreamt I Fell in Love“, vom Titel und der Länge des Titelnamens her könnte es auch ein Klassiker von Dusty Springfield sein, die Künstlerin liebte ja auch lange Liedtitel. Ist es aber nicht, es ist ein klasse Kylie-Klopper, der mindestens die Dancefloors der queeren Klubs füllen wird. Und womöglich auch in den internationalen Charts Punkten kann.

Sicherlich ein eher ungewöhnliches Lied zum Tag der Liebenden, aber warum sollte #mensch heute nur Balladen hören? Zusammen tanzen ist doch auch super – und bei so einer stimmigen Produktion macht das dann auch noch mehr als nur Spaß. Solltest du allerdings weder Pop noch Dance mögen, dann raten wir davon ab, dieses Bubblegum-Klub-Brett anzuhören. Wir feiern „Last Night I Dreamt I Fell in Love“ aber so richtig ab! www.kylie.com

