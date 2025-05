Live in Kopenhagen: Alphabeat

× Erweitern Alphabeat Die Musiker*innen aus Dänemark sehen nicht nur aus wie Models, sie machen auch noch richtig gute Popmusik – als hätten sie Style und Talent im Doppelpack geerbt.

Foto: Copenhagen Records

Schön! In Deutschland haben sie den Durchbruch nie so ganz geschafft, aber einige Hits konnten Alphabeat auch hier landen. Und in ihrer Heimat Dänemark sind die Musiker*innen ohnehin feste Größen in der Popwelt.

Hier gab es neunmal Platin und siebenmal Gold für ihre Veröffentlichungen wie „Boyfriend“, „The Spell“, „Fascination“, „Love Sea“ und „Shadows“! Nach einigen Jahren Pause kommen Anders 1, Stine, Anders 2, Rasmus, Anders 3 und Troels nun zurück. Zumindest für ein Konzert in Kopenhagen am 1. Juli um 20 Uhr im Hotel Cecil. Grund genug für uns, dir einen ihrer Hits ins Gedächtnis zu rufen! www.instagram.com/alphabeat