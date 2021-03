Frühlingsgefühle mit Álvaro Soler

× Erweitern Foto: C. Köstlin Alvaro Soler

Die Sonne scheint, die Wolken bummeln über den blauen Himmel, das erste zarte Grün meldet sich aus der Winterpause zurück. Und auch „Mister Sommerhit“ Álvaro Soler kommt zurück.

Ein ganzes Jahr hat Álvaro pausiert, heute um 17 Uhr wird das Video zu seiner neuen Single „Magia“ YouTube-Premiere feiern. Seine Fans hat der Sänger, der schon Hits wie „El mismo sol“, „Sofia“ und „La cintura“ landete, ganz schön zappeln lassen. Dazu verrät der Deutsch-Spanier via E-Mail: „Schon im Sommer bekam ich immer wieder Nachrichten, in denen so was stand wie: ‚Das Jahr ist so schwer, warum veröffentlichst du nicht was?‘, was mir wieder bewusst gemacht hat, dass das der Grund ist, warum ich Musik mache. Es hat unglaublichen Spaß gemacht, für genau diese Leute einen Song zu schreiben und schon während seiner Entstehung hatte ich ständig Lust zu tanzen. Wenn ein Lied das mit einem macht, weiß man, dass etwas daran richtig ist.“

Eigentlich wollte Álvaro Soler das Video zu „Magia“ ja auf den Kanaren drehen, das ging aufgrund der notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht. Also suchte er sich in schöne grüne Plätze im Botanischen Garten in Berlin. Und in einem Potsdamer Schwimmbad ... Richtig, man muss jetzt eben kreativ sein, statt Trübsal zu blasen! „Das Leben ist kurz – es ist dazu da, Spaß zu haben. Durch die Isolation waren wir alle gezwungen, uns selbst neu zu entdecken und wieder zu spüren, dass die kleinen Dinge des Lebens magisch sein können. Zum Beispiel seine Eltern zu umarmen oder den Sonnenuntergang im Café an der Ecke zu erleben. Neben all den Sorgen habe ich auch Zusammenhalt unter Fremden erlebt, den ich so noch nicht kannte und ich mein Wunsch, Menschen durch meine Songs zusammenzubringen, ist neu entflammt. Musik gibt Hoffnung und hilft, den Mut nicht zu verlieren.“ Wir sind uns sicher, dass dieses Comeback klappen wird. Willkommen zurück, Álvaro.

www.alvarosoler.com