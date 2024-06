„Always Centered at Night“ – MOBY begeistert

× Erweitern Fotos: moby.com Schon seit den frühen 1990ern ist Moby eine feste Größe in der Musikwelt

Seit 2010 spendet er so gut wie alle Gewinne aus seiner Musik an Tier- und Menschenrechtsorganisationen

Der Techno-Chill-out-Meister aus den USA begeistert einmal mehr mit seinen Kompositionen. „Always Centered at Night“, sein – abgesehen vom instrumentalen „Ambient 23“ – erstes Album mit NEUER Musik seit einigen Jahren, ist ein Hörgenuss, den #mensch so gar nicht (mehr) erwartet hätte.

Auf seinem 22. (!) Album, das am 14. Juni auch auf Vinyl erscheinen wird, präsentiert Moby eine ungemein harmonische Zusammenstellung an Titeln, die in den letzten Jahren für dieses Werk aufgenommen und komponiert wurden. Das Album sei „eine Liebeserklärung an die ungezügelte und inspirierende Musikszene der späten 1970er- und frühen 80er-Jahre New Yorks“ und absichtlich unkommerziell. Unsere Anspieltipps auf „Always Centered at Night“ sind unter anderem „Where Is Your Pride? (with Benjamin Zephaniah)“ und „Dark Days (with Lady Blackbird)“ – unser Video des Tages.

Über den Musiker: Geboren wurde der bisexuelle Veganer am 11. September 1965. Ohne Moby, dessen Künstlername übrigens auf den Erfolgsroman „Moby Dick“ seines Ur-Ur-Großonkels Herman Melville zurückgeht, wäre Techno anfangs sicherlich nicht so erfolgreich gewesen. Denn einer der ersten Erfolge der damals noch jungen Rave-Bewegung kam von Moby: „Go“ 1991. Bis heute folgen Hits wie „Why Does My Heart Feel So Bad?“, „Disco Lies“, „We Are All Made of Stars“, „Lift Me Up“ sowie „Feeling So Real“ und „Natural Blues“. Stilistisch macht der Tierfreund alles von Chill-out über Punk, House, Breakbeat (etwa beim 1997er-Hit „James Bond Theme (Moby’s Re-Version)“) bis Techno – und seit einigen Jahren sehr gern auch Musik mit echtem Orchester. www.moby.com