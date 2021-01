Zum Chillen: „Ambient Nights“

× Erweitern Foto: M. Rädel Wald, Foto: M. Rädel Das Album erscheint beim Schwarzwälder Label SINE MUSIC

THOMAS LEMMER Thomas Lemmer „Ambient Nights"

Thomas Lemmer - Ambient Nights Das ist der Musiker hinter den Klangwelten

Mitte Januar erscheint mit „Ambient Nights“ ein ganz wunderbares Chill-out-Album, ohne musikalische Peinlichkeiten, aber mit viel entspannenden Kompositionen.

Die elf Musikstücke faszinieren ab der ersten Minute. Sphärische Klangteppiche bereiten eine weiche Grundlage für entspannte Klaviermelodien und Regentropfen, an William Orbit erinnernde Synthesizer nehmen mit auf eine musikalische Reise in eine friedliche Welt. Unsere Anspieltipps auf dem Album „Ambient Nights“ von Thomas Lemmer sind „The Beauty of the Realm“, „Sapphire Skies“ sowie „There You'll Be Free“ und „Close Your Eyes“.

„Ich habe viel Zeit in das Sounddesign gesteckt und auch Umgebungsgeräusche aus meiner Umgebung mit meinem Feldrekorder aufgenommen und verarbeitet“, verrät der Künstler hinter dem Werk über sein Album. „Das Konzept des Albums ist eine Reise in die Traumwelt. Nimm dir am besten Zeit für das Album und schließ beim Hören die Augen. Wer sich darauf einlässt, erlebt pure Entspannung.“

Stimmige aufeinander abgestimmte Kompositionen, die auch tagsüber und mit offenen Augen ihre absolute Berechtigung haben. Wer Robert Miles mochte, aber den Dance-Beat nervig empfand, wer Enigma schätzte, aber das Melodramatische als „too much“ wahrnahm, der wird mit „Ambient Nights“ glücklich.

