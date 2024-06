Anastacia – „Our Songs – Gold Deluxe Edition“

× Erweitern Foto: M. Brell / edel Anastacia

Nur wenige Sängerinnen haben so eine Stimme, nur wenige decken so ein breites Spektrum mit ihrer Musik ab. Anastacia kann Soul, Pop, Gospel, Country, Rock und auch Dance, Hut ab! Und Brille auf, denn die ist ja (immer noch) ihr Markenzeichen.

Fast 25 Jahre nach ihrem Durchbruch mit „I'm Outta Love“ veröffentlicht die US-Sängerin ihr letztjähriges, sehr erfolgreiches (Platz 2 bei uns, Top 10 in anderen Ländern Europas) „Our Songs“ neu und mit neuen Zusatzliedern. Hierauf singt sie englischsprachige Interpretationen ganz unterschiedlicher deutscher Charterfolge. Zum Beispiel Hits von Michael Schulte, Zoe Wees, Udo Lindenberg, Sarah Connor, Tokio Hotel und Reamonn. Dass das aber nie platt und beliebig klingt, ist ihrer Liebe zur Musik und ihrem Können zu verdanken. Das neue Album erscheint am 21. Juni, bis dahin kann #mensch ja die Klassiker der Sängerin erneut genießen, „Paid My Dues“ zum Beispiel oder auch „Sick & Tired“, „I Can Feel You“, „Left Outside Alone“ und „Stupid Little Things“. Live ist Anastacia unter anderem bei der kommenden Peter-Maffay-Tour zu sehen (www.maffay.de), das neue Album kann unter diesem Link vorbestellt werden: oursongs.lnk.to/golddeluxe.

