„Another Friday Night“ – Joel Corrys Debütalbum

Eine neue Single, ein neuer Hit. Joel Corry tat sich mit Rita Ora zusammen und präsentiert „Drinkin'“. Es ist ein weiterer Vorbote aus seinem kommenden Debüt.

„Alles, wovon ich geträumt und wofür ich so hart gearbeitet habe, kommt in der Veröffentlichung dieses Albums zusammen. Es war eine unglaubliche Reise und ich bin so stolz, diesen Moment in meiner Karriere erreicht zu haben“, so der Künstler schriftlich über sein anstehendes Debütalbum.

Anfang Oktober erscheint es endlich. Und das Album strotzt nur so vor Charthits! Zum Beispiel der Nummer-1-Hit mit MNEK „Head & Heart“ wird drauf zu finden sein und Kompositionen zusammen mit Künstler*innen wie Jax Jones, Charli XCX, David Guetta, Ella Henderson und Saweetie.

„Ich will, dass die Songs den Leuten ein gutes Gefühl vermitteln und ihre Tage ein wenig unbeschwerter machen. Das Album enthält meine beliebtesten Banger aus den letzten Jahren und einiges an wirklich aufregendem neuem Material. Es ist die ultimative Joel-Corry-Playlist, perfekt für ‚Another Friday Night‘“. Seine populärsten Produktionen der letzten fünf Jahre sind mit drauf, aber natürlich auch brandneue Musik. Ein wahrlich gelungenes Debüt des mehrfach BRIT-nominierten DJs und Hit-Producers Joel Corry. Seine Mischung aus House, Pop und klassischen Eurodance macht einfach Spaß und lockt schnell auf die Dancefloors. Vor allem in der queeren Klub-Community ist Joel Corry bei DJs und Veranstalter*innen sehr beliebt. Unsere Anspieltipps sind „Drinkin‘“ (Joel Corry x MK x Rita Ora), „Lionheart (Fearless)“ (Joel Corry x Tom Grennan) und „Bed“.