BLUE melden sich zurück

Zu ihren Hits wie „Bubblin'" hast du sicher schon getanzt, bei ihren vielen Balladen wie „Curtain Falls" mindestens geschmust ...

Die Boyband Blue Die Truppe, die 2000 in London gegründet wurde, hat phänomenale 16 Millionen Tonträger verkauft

Dank Hits wie „All Rise“, „I Can“, „Breathe Easy“ und „Sorry Seems to Be the Hardest Word“ zusammen mit Elton John waren BLUE eine der erfolgreichsten Popgruppen, Boygroups der Jahrtausendwende.

Dieses Jahr begeht man das 20. Jubiläum, etwas verspätet, denn los ging es schon ab 2000 ... Ja, Blue ist neben den Backstreet Boys und New Kids on the Block aus den USA die langlebigste Boygroup.

Es folgten zwar immer mal wieder Pausen, das letzte Album erschien 2015 – Platz 13 war drin für „Colours“ – und hatte in UK erfolgreiche Solokarrieren, aber man trennte sich nie ganz. Jetzt melden sich Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan und Simon Webbe zurück. Hier ist ihr neues Video zu „Haven’t Found You Yet“. Ein neues Album wird noch dieses Jahr erscheinen: „Heart & Soul“. Wir freuen uns. Und machen „Haven’t Found You Yet“ zu unserem Video des Tages! officialblue.com