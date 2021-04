× Erweitern Ariana Grande & The Weeknd Ariana Grande und The Weeknd sangen schon 2014 ein Duett: „Love Me Harder“, Patz 35 war damals bei uns dafür drin, besser lief es in den USA: Platz 7

Foto: Instagram / arianagrande Ariana Grande Sie macht alles richtig, nur ihr heteronormatives Auftreten wird mitunter kritisiert: La Grande

Zwei Superstars und Lieblinge der queeren Community machen gemeinsame musikalische Sache: „Save Your Tears“ erscheint als Duett.

Abel Makkonen Tesfaye ist als The Weeknd weltweit ein Popstar. Zusammen mit den legendären Daft Punk aus Frankreich landete der Kanadier gleich zwei Klassiker, aber auch seine Solo-Scheiben erklimmen immerzu höchste Chartpositionen. Los ging alles 2013 mit dem Album „Kiss Land“, es folgten Erfolge wie „Beauty Behind the Madness“ und Hits wie „Starboy“, „The Hills“ und „Blinding Lights“.

Duettpartnerin Ariana Grande ist seit 2014 eine der erfolgreichsten Sängerinnen weltweit. In den USA ging die Karriere sogar schon ein Jahr früher los – bei uns konnte sich ihr Debüt jedoch nicht platzieren. Hits wie „No Tears Left to Cry“, „Rain on Me“ (mit Lady Gaga) und „Problem“ wurden zu omnipräsenten Popnummern. Ihr Bruder ist übrigens schwul und gerne als Klub-Kid-Dragqueen unterwegs.

Der Clip zu „Save Your Tears“ soll heute um 9 Uhr abends (Pacific Time, also bei uns Freitag 6 Uhr morgens) seine Premiere feiern. www.theweeknd.com, www.arianagrande.com