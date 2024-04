× Erweitern Foto: Arne Beschorner EKLIPSE

Dieses Harry-Styles-Cover überrascht. Denn die Musikerinnen von EKLIPSE wagen es, einen populären Hit als Streichquartett neu zu erfinden. Gut zu wissen: Das neue EKLIPSE-Album „Kaleidoscope“, das in enger Zusammenarbeit mit dem Produzententeam Bengt Jaeschke und Benjamin Mundigler (Lord of the Lost) entstanden ist, soll im Juli erscheinen. www.instagram.com/eklipse_official