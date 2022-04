Achtung: Miley live!

➡️ ATTENTION:MILEY LIVE ist HIER erhältlich

Wenn du #ausGründen auf absehbare Zeit keine Konzerte besuchen magst, aber Fan des ehemaligen „Hannah Montana“-Stars bist, ist „ATTENTION:MILEY LIVE“ das richtige für dich: eine vollgepackte Werkschau der beeindruckenden Bühnenentwicklung im Laufe der steilen Karriere von Miley Cyrus auf einem Live-Album. Das erste der „Wrecking Ball“-Interpretin.

Aufgenommen während des Super-Bowl-Music-Festival Auftritts im Februar enthält das neue Album 20 Live-Versionen von Hits wie „Party In the U.S.A.“ bis zum eben erwähnten „Wrecking Ball“, das in einem tollen Mash-up mit Sinéad O'Connors „Nothing Compairs 2You“ performed wurde.

× Like A Prayer ⚠️ Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu! ⚠️

Neben dem brandneuen Track „You“ ist besonders das Cover von Madonnas „Like A Prayer“ ein Anspieltipp.

× Miley Cyrus - Wrecking Ball X Nothing Compares 2 U ⚠️ Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu! ⚠️

Miley Cyrus überschritt in ihrer Karriere Genregrenzen von Hip-Hop-, Rock-, Punk-Rock-, Blues-, Disco- und sogar Big-Band-Einflüssen. Das zeigt sie auf diesem Konzert komprimiert und beeindruckend. Während ihr kraftvoller Gesang wie immer mitreißt, strahlt die Band ebenso hervor. Ein Hörgenuss!