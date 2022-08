Auf Tour: RHODES

× Erweitern Foto: Charlie Moore RHODES

RHODES

Ein Singer-Songwriter mit Model-Optik. Der britische Hingucker RHODES tritt in den nächsten Tagen unter anderem in Leipzig, Dresden, Berlin, Hamburg und Essen auf. Und er hat neue Musik am Start.

Via E-Mail verrät uns der Künstler aus Hertfordshire über „Drink To This“: „Der Song handelt davon seine Augen zu öffnen und all das zu realisieren, was man bereits um sich hat. Es ist einfach sich in der Dunkelheit zu verlieren, aber dann macht jemand das Licht an und man realisiert, was sich auf der anderen Seite verbirgt. Ich wende mich oft Alkohol zu, wenn ich nicht klarkomme, und ich wollte diese Idee auf den Kopf stellen und auf die guten Dinge anzustoßen, anstatt im Leid zu ertrinken. Ich wollte außerdem das Gefühl ausdrücken, dass ich dies der Person zu verdanken habe, die für mich das Licht in der Situation war. Es ist noch ein Song, der eigentlich als Tanz Nummer geschrieben wurde um ihn anderen Künstlern zu pitchen aber dann setzte ich mich eines Tages hin und die Zeilen sprudelten einfach aus mir heraus und der Chorus dazu fühlte sich einfach richtig an.“

RHODES live: 7.8. Leipzig, Moritzbastei, 8.8. Dresden, Groovestation, 9.8. Berlin, Zenner, 10.8. Hamburg, Knust, 12.8. Essen, Weststadthalle, 13.8. Magdeburg, Moritzhof, 14.8. Offenbach, Hafen 2, www.instagram.com/rhodesmusic