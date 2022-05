Aufgewachsen in der Ukraine ...

× Erweitern Foto: J. Baars MKSM

MKSM steht für den Sänger, Songwriter, Geiger und queeren Aktivisten Maksim. Als offen schwuler russischer Spätaussiedler, der in der Ukraine aufgewachsen ist, lebte er in Frankfurt, London und momentan in Berlin. Am 6. Mai erscheint seine neue Single „Shared Room“.

„Der Song ist für mich ganz besonders, weil er einerseits autobiografisch ist, die erste Single meiner zweiten EP ist, und andererseits ist das der erste Song, in dem ich von einem BOY singe ... Dazu brauchte ich meine Zeit und das macht mich sehr PROUD. Deswegen fühlt es sich auch richtig an, meinen Partner im Video vorzustellen, so war es für mich am natürlichsten und am schönsten. Ich liebe den Mix aus meinen soften Vocals und dem groovigen und warmen Arrangement. Und natürlich durfte auch eine kleine Hook von meiner Geige nicht fehlen – aber hier haben wir mit Effekten gespielt, damit der Song schön fresh klingt“, so MKSM. mksm-music.com