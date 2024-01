Die beiden ziehen es durch!

Foto: @kygomusic Kygo (geboren 1991) zählt zu den erfolgreichsten und bekanntesten Produzenten, Remixern und DJs des 21. Jahrhunderts

Der Norweger Kygo überarbeitet sehr gerne alte Hits, „What’s Love Got to Do with It?“ von Tina Turner, Donna Summers „Hot Stuff“ und „Take On Me“ von a-ha zum Beispiel.

Und die US-Sängerin Ava Max (großes Bild oben) verarbeitet sehr gerne populäre Melodien, etwa von „Around the World (La La La La La)“ von ATC (das war allerdings auch nur ein Remake ...). Und was machen die zwei als Duett?

Genau, sie knöpfen sich eine bekannte Melodie aus einem populären Lied vor ... 2024 ist es Shakiras „Whenever, Wherever“ aus dem Jahr 2001. Herausgekommen ist „Whatever“, purer Dance-Pop, ein perfekt für Spotify produziertes Lied, das schnell zur Sache kommt, sich oft wiederholt und dann doch echt gut ist. Irgendwie platt, irgendwie super. Guilty pleasure! Wir freuen uns aber dann auch mal über wirklich NEUE Kompositionen. kygo.komi.io, www.instagram.com/avamax