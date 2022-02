Avantgardistisches aus Wien

Norbert Artner Elektro Guzzi

Sie orientieren sich immer an den verschiedenen Spielarten des Techno, jetzt melden sich die Wiener zurück.

Seit ihrem ersten, selbstbetitelten Album 2010 arbeiten Elektro Guzzi an einer Spielart von Techno, die nicht am Computer oder am Sequenzer programmiert wird, sondern vermittels E-Bass (Jakob Schneidewind), Schlagzeug (Bernhard Breuer) und E-Gitarre (Bernhard Hammer) analog und im Moment des Zusammenspiels entsteht – eine Musik, die sich live nicht selten in Richtung kosmischer Musik entwickelt. Das neue Album „Triangle“ von Elektro Guzzi erscheint am 18. März.