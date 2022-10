Backstreet Boys präsentieren Weihnachtsalbum

× Erweitern Foto: M. Rädel Schnee, Weihnachten, Eiskristalle

Backstreet Boys Seit den 1990ern erfolgreich: BSB

Ja ist denn schon Weihnachten? Nein. Nicht mal Advent. Aber die Backstreet Boys machen es wie die Discounter und stimmen jetzt schon auf das christliche Fest ein. Nicht mit Lebkuchen, mit Musik.

Aus Geldnot übrigens nicht, auch ihr letztes Album war vor drei Jahren ein Erfolg, Platz eins in den USA, Platz zwei bei uns. Sie machen es, weil sie Lust drauf haben – und es können.

„A Very Backstreet Christmas“ ist heute erschienen und wird diesen Erfolg sicherlich wiederholen, oder? Die Musiker präsentieren hierauf Klassiker und neue Lieder, jazzig, soulig, kitschig und poppig. Unsere Anspieltipps sind „I'll Be Home for Christmas“, „Winter Wonderland“ sowie „Christmas in New York“.

Über die Band: Seit 1995 gehören die Backstreet Boys (Nick, Brian, Kevin, Alexander und Howie) weltweit zum Musikbusiness dazu – und landen bis heute immer wieder große Hits à la „Quit Playin’ Games (With My Heart)“, „I Want It That Way“, „Straight Through My Heart“, „Everybody (Backstreet's Back)“, „Larger Than Life“ und „Incomplete“. backstreetboys.com