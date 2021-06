„Zen Mode Kickin“?! Bam! Bam! Bam!

× Erweitern WestBam 2021

WestBam hat ein neues, extrem starkes, treibendes und technoides Stück am Start. Wir haben den Clip dazu!

Mit „Zen Mode Kickin“ macht der legendäre Producer und DJ Lust auf Open-Air-Raves, wilde Tanznächte und Mini-„Sonic Empire“ einer „Celebration Generation“. Das Video zum brandneuen Track kommt aus dem Hause 25Films („Bar25 – Tage außerhalb der Zeit“) und ist ein avantgardistischer Augenschmaus. WestBams Stück unterstützt die von der Corona-Pandemie stark gebeutelte Klub-Community und ist Teil der „Supporter Series Vol. 004“.

Die „Rave The Planet – Supporter Series“ vereine präsentiert Musik von internationalen Künstlern, die die Vision von Rave The Planet teilen und unterstützen, so das Team schriftlich. Alle Einnahmen würden in gemeinnützige Projekte fließen, auch das heute neu veröffentlichte Video sei eine Spende. Hier kann man die Künstler unterstützen: www.beatport.com/rave-the-planet-supporter-series

Über WestBam

Seit den 1980ern ist der am 4.3.1965 in Münster geborene WestBam (Maximilian Lenz) weltweit einer der erfolgreichsten DJs und Produzenten. Hits wie „One World One Love Parade“, „And Party…“, „Sunshine“, „Celebration Generation“ oder auch „The Roof Is on Fire“ beeinflussten maßgeblich Techno, Rave und Elektro.

Mit „Sonic Empire“ schaffte WestBam zusammen mit den Members of Mayday eine Nummer eins in den Hitlisten, 2002 holt er Nena aus der Versenkung zurück: Der gemeinsame Erfolg „Oldschool, Baby“ avanciert zum Elektro-Klassiker. Sein Album „GÖTTERSTRASSE“ erreicht Platz 12 der Hitlisten in 2013 – sein bisher größer Erfolg in den Albumcharts, sein letztes Album 2019 war ebenfalls erfolgreich: „The Risky Sets!!!“ erreichte Platz 21 der Albumcharts. www.westbam.de