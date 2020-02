Barbara Schöneberger singt für den ESC!

Alles neu bei der deutschen Auswahl für die Teilnahme am Eurovision Song Contest in Rotterdam. Barbara Schöneberger erklärt in einem witzigen Video mit ESC-Qualität, was sich geändert hat. Auch wenn sie nicht beim ESC in Rotterdam singt, ist das der beste deutsche Beitrag für den ESC seit langer Zeit.

In einem mehrstufigen Verfahren werden also zwei Jurys sowohl Künstlerinnen und Künstler als auch Lieder bewerten. Der Siegertitel wird am 27. Februar, um 21:30 Uhr in Unser Lied für Rotterdam auf ONE vorgestellt. Moderiert wird die Sendung natürlich von Barbara Schöneberger.

ESC 2020 steht für Vielfalt

Seit Bekanntgabe von Austragungsort, Motto und Logo steht fest, dass sich der Eurovision Song Contest insgesamt von seinem Mantra der politischen Neutralität wegbewegt und offensiv für Vielfalt und gegen Populismus positioniert:

„Die Menschen sind besorgt über die zunehmende Polarisierung und Freiheit ist nicht für jeden so selbstverständlich, wie sie sein sollte. Mit dem Slogan 'Open Up' laden wir die Menschen herzlich ein, sich jeweils anderen, unterschiedlichen Meinungen zu öffnen, den Geschichten anderer und natürlich der Musik der anderen.“ European Broadcasting Union

Das Eurovision Song Contest 2020-Halbfinale findet am Dienstag, 12. Mai und Donnerstag, 14. Mai, und das große Finale am Samstag, 16. Mai 2020 in Rotterdam statt.

Zuletzt hat sie viele vor den Kopf gestoßen, doch zumindest unsere Herzen hat Barbara Schöneberger nach der „Männer & Make-up“-Aussage wieder gewonnen. Hier nochmal ihre dann doch glaubwürdige Entschuldigung und Erklärung: