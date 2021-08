Barbras Geheimtipps + ein Duett mit Kermit!

× Erweitern Foto: Sony Music Barbra Streisand Barbra Streisand ist auch Ehrendoktorin der Hebräischen Universität zu Jerusalem

Barbra Streisand

Kein Scherz, die legendäre Musikerin präsentiert auf ihrem neuen Album „Release Me 2“ neben Hochkarätern wie Barry Gibb (von den Bee Gees) auch die grüne „The Muppet Show“-Kultfigur, den grünen Frosch. Und das beweist Barbras Sinn für Humor!

„Release Me 2“ ist ein sehr abwechslungsreiches und sehr, sehr interessantes Album, findet man hier eben nicht weltbekannte Klassiker wie „Tell Him“ mit Céline Dion oder „Woman in Love“ (mit den Bee Gees im Chor), sondern Lieder, die bisher nicht erschienen waren oder nur irgendwo mal zu hören gewesen sind. Aber Barbra Streisand sind sie wichtig – und das ist auch gut so, denn jetzt können wir sie endlich hören. „Release Me 2“ erscheint auf CD, Vinyl und natürlich digital.

Über Barbra Streisand: Die am 24. April 1942 geborene US-Diva sang Klassiker auf Klassiker, unter anderem „The Way He Makes Me Feel“, „You Don’t Bring Me Flowers“, „No More Tears (Enough Is Enough)“ (mit Donna Summer), „Papa, Can You Hear Me?“ und „Guilty“, die Liste der Erfolge der mehrfach ausgezeichneten Schauspielerin und Sängerin ist lang. Die Szene liebt die gläubige Aktivistin aber auch für ihr Engagement für die LGBTIQ*-Szene.