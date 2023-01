VIDEO: Bastian Castillo & BOAH ROBIN!

Der schwule Singer-Songwriter und Peter-Plate-Schützling BOAH ROBIN! hat mit Bastian Castillo („Prince Charming“) ein Musikvideo gedreht. Erotik pur zur sinnlichen Rock-Ballade.

„I Invented Love“ ist unser Video des Tages. Angesprochen auf die Erotik seiner Kunst antwortete uns der Sänger:

„Das grafische Nacktsein in Form von Halbakt- und Aktfotografien ist eine für mich heilende und therapeutische Maßnahme. Denn als Künstler entscheide ich, trage die Verantwortung, und habe dadurch aber auch ein gewisses Maß an Kontrolle darüber zurückerlangt, was von mir potenziell im Umlauf ist und – womit ich nun mal leben muss.“ Richtig so!